السودان تكشف عن تطورات جديدة بشأن سد النهضة

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أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الثلاثاء، عن تواصل الاجتماعات الثنائية، الأربعاء، مع وفدي مصر وإثيوبيا؛ تمهيدا لاسئتناف مفاوضات سد النهضة.
وأوضح عباس، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية، أن الاجتماعات ستكون عن بعد، ومع كل وفد على حدة.
وسبق أن عقدت الوزارة مؤخرا اجتماعات مماثلة مع وفدي البلدين عن بعد، دون تفاصيل عن نتائج تلك اللقاءات الممهدة لاستئناف مفاوضات السد.
ونفى عباس أن تكون المذكرة المرفوعة من الخارجية السودانية لمجلس الأمن تصعيداً للأوضاع المتعلقة بسد النهضة ضد أي طرف بالمفاوضات.
وأضاف: "هذا إثبات لحق السودان الأصيل في هذا الملف الهام خاصة وأن مصر وإثيوبيا رفعتا مسبقا خطابات مماثلة لمجلس الأمن في مايو (أيار) الماضي".
وفي وقت سابق الثلاثاء، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف "سد النهضة" الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.
ومؤخرا قدمت مصر، مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.

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