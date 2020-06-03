إسرائيل.. 10 آلاف طالب قيد "حجر كورونا"

03 يونيو 2020 - 12:40 ص

قالت قناة إسرائيلية الرسمية، الثلاثاء، إنه تقرر إخضاع نحو 10 آلاف طالب للحجر المنزلي بعد إصابة 217 من زملائهم ومعلميهم بفيروس كورونا.



وأضافت قناة "كان" أن وزارة التعليم قررت إغلاق 13 مدرسة بإسرائيل، في ظل استمرار تفشي الفيروس بين الطلاب، وذلك بعد إغلاق 18 مدرسة الإثنين.

فيما قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب مشاورات أجراها مساء الثلاثاء، مع وزراء ومسؤولين بحكومته عدم تعليق الدراسة في أي من المراحل التعليمية، بحسب المصدر ذاته.

ومطلع مايو/آيار الماضي، قررت إسرائيل إعادة فتح المدارس تدريجيا بعد توقف دام نحو شهرين عن الدارسة بسبب تفشي كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس ما يرفع الحصيلة إلى 290.

وسجلت وزارة الصحة، 72 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 17 ألفاً و285، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.