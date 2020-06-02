» الصحة: 30 شخصا متعافيا بكورونا تبرعوا ببلازما الدم‎

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حوالي 30 شخصا متعافيا بكورونا، تبرعوا ببلازمة الدم، مشيرا إلى أن نجاح مسألة التبرع بشكل كبير جدا في شفاء عدد من المصابين.
وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن وزيرة الصحة تناشد المواطنين المتعافين بالذهاب إلى مراكز التبرع بالدم والتبرع بالبلازما للإسهام في مواجهة انتشار الفيروس في مصر.
وأكد مجاهد، أن مراكز نقل الدم تخضع لإجراءات صارمة وشديدة الرقابة داعيا المتبرعين للإطمئنان إلى جميع الإجراءات التي تحمي من نقل الإصابة.

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