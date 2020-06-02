» الصحة: 30 شخصا متعافيا بكورونا تبرعوا ببلازما الدم‎

02 يونيو 2020 - 11:00 م

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حوالي 30 شخصا متعافيا بكورونا، تبرعوا ببلازمة الدم، مشيرا إلى أن نجاح مسألة التبرع بشكل كبير جدا في شفاء عدد من المصابين.



وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن وزيرة الصحة تناشد المواطنين المتعافين بالذهاب إلى مراكز التبرع بالدم والتبرع بالبلازما للإسهام في مواجهة انتشار الفيروس في مصر.

