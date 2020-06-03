» 3 مجموعات تحرك الفوضى في الولايات المتحدة

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المظاهرات في الولايات المتحدة تضم 3 مجموعات أساسية أولها الغاضبين ولكنهم قلة ولا يعبرون عن أنفسهم بسرقة المحلات أو إثارة الفوضى.
وأوضح "فارس" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المجموعة الثانية فهي منظمة انتيفا وهم فوضويين ويسعون للتخريب وممولين من الداخل والخارج، مشيرا إلى ان المجموعة الثالثة هم الغوغائيين واللصوص ولا علاقة لهم بالقضية أو بانتيفا.
وأضاف أن خطة ترامب تمثلت في إلقاء خطابا حاسما مع الفوضويين وتوجيه رسالة أخرى للغاضبين مع عدم السماح للتظاهر في محيط البيت الأبيض وهو ما نجحت فيه القيادة الأمريكية أمس وتسعى لعدم تكراره الليلة خاصة أن المخربين كانوا يريدون إخراج ترامب من البيت الأبيض.
وأشار إلى أن المعارضة تحت ضغط كبير أكثر من الإدارة الأمريكية نفسها لان المواطن يسعى إلى الاستقرار والإعلام الأمريكي لا يهتم بالتظاهرات بقدر اهتمامه بالتخريب، وأوضح أن الحرس الوطني كافيا للسيطرة على الوضع وأن التلويح بنزول الجيش أداة ردع يضعها ترامب في حساباته وفي كل السيناريوهات ستكون المكاسب لترامب اكبر من المعارضة.
وأكد فارس أنه تعرض لهجوم من قطر وجماعة الإخوان الإرهابية لأنني أعرف مخططاتهم أثناء الحملة الانتخابية السابقة ومع قرب الانتخابات المقبلة عاد الهجوم من خلال نيويورك تايمز وواشنطن بوست بحملات كاذبة لأنني أواجه الإرهاب حتى لا يتم تعييني في الإدارة الأمريكية المقبلة حال نجاح ترامب ولانني مع مصر قلبا وقالبا وسأظل معها والصحيفتين يعتمدان على الإخوان الإرهابيين في مصادرهم.

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