تعليق ناري لـ"المستكاوي" على أزمة الأهلي و"آل الشيخ"

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المصريون ـ متابعات

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علق الكاتب والناقد الرياضي حسن المستكاوي، على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برفع اسم المستشار تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي الأهلي بعد اجتماع لمجلس الإدارة الثلاثاء.
وقال حسن المستكاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الأهلي اليوم كان يجب حسمها منذ فترة، مستطردًا: "هذه الأزمة لا علاقة لها بالرياضة.. وإحنا مش عارفين نمارس رياضة".
وفيما يتعلق بالدوري المصري الممتاز، قال الأهلي يستحق بطولة الدوري المصري الممتاز هذا العام لأنه أفضل فريق هذا الموسم.. ولكن علينا أن نفكر في الدوري الجديد أفضل من الحديث عن الدوري الحالي"، معلقًا على أزمة التنمر على شيكا بالا نجم الزمالك، قائلًا :"عنصرية لا مثيل لها".

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