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بعد التنمر .. شقيقة محمد رمضان: "الكلمة الحلوة صدقة"

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متابعات- أمينة عبد العال

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تعرضت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان لحالة من التنمر علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورها من حفل زفافها مع شقيقها.

 وردت إيمان علي المتنمرين برسالة وجهتها من علي موقع التدوينات" تويتر" قائلة:" في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ..ملامحه.. لونه .. الحمد لله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تأذوا حد بكلامكم".

جدير بالذكر أن إيمان رمضان احتفلت بزفافها منذ عدة أيام في فيلا خاصة بالشيخ زايد  وأبلغ الجيران الشرطة لمخالفة الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الحكومة  لمنع تفشي فيروس"كورونا" المستجد وتم الإفراج عن الحضور بعد التأكد من التزامهم بالإجراءات الوقائية من كمامات وتباعد.


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