المستشفيات الخاصة: دخول الأطقم الطبية لـ"الحمام" يكلفنا هذا المبلغ

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المستشفيات الخاصة

الحمام

الأطقم الطبية

خالد سمير عبد الرحمن

قال الدكتور خالد سمير عبد الرحمن عضو مجلس إدارة مقدمى الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصري، إن أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة ليس مبالغا فيها، وفق ما يروج للك الكثيرون.

وأضاف عبدالرحمن خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري :" إن أجر الأطباء والممرضين مرتفع بشكل كبير".

وأوضح عبد الرحمن أن المستشفيات الخاصة تساهم مجتمعياً وبشكل كبير في خدمة المرضى.

وتابع قائلا : "أجر الطبيب الليلة الواحدة يصل لـ 4 آلاف عن الليلة والممرضة من 1200 إلى 1500 جنيه فى الليلة الواحدة".

أما  تكلفة دخول الحمام للأطقم الطبية تصل إلى 700 جنيه بسبب تغيير المستلزمات الطبية، منوها أن الأجور المرتفعة للأطقم الطبية في المستشفيات الخاصة تعود إلى تحمل الطبيب والممرض إلى مخاطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء معالجة المرضى.


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