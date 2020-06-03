هيكل: فيروس "كورونا" لم يخرج عن السيطرة بعد

03 يونيو 2020 - 11:34 ص

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام أن تفشي فيروس "كورونا" المستجد لم يخرج عن السيطرة بالرغم من زيادة الأعداد بعد العيد، لافتًا إلي أنه يمكن أن نطلق عليه ذلك إذا زادت أعداد الإصابات عن قدرة المنظومة الصحية في مصر، وهو أمر بعيد جدًا فهناك مستشفيات تابعة لوزارة الصحة مخصصة لعلاج مصابي فيروس" كورونا" وليس كل المستشفيات حتى الآن.

وأشار إلي أن هناك مستشفيات تابعة لوزارة الصحة مخصصة لأصحاب الأمراض الآخر، لافتًا إلي أن فحص مرضي "كورونا" كان مقتصرا في البداية علي مستشفيات الحميات فق ولكن بعد ذلك تم فتح مستشفيات في كافة المحافظات، وبعد ذلك تم فتح المدن الجامعية لافتًا إلي أن القوات المسلحة جهزت المدن الجامعية لأنها لم تجهز منذ أكثر من 20 عاما، جاء ذلك أثناء حواره في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين.

وأشار هيكل إلي أنه تم وضع العالقين المصريين القادمين من الخارج في المدن الجامعية كما تم استخدام مدن جامعية كمستشفيات عزل ، لافتا إلي أنه بعد ذلك تم فتح المستشفيات الجامعية لعلاج مرضي "كرونا" ثم تم السماح للمستشفيات الخاصة بالعمل علي علاج فيروس" كورونا" بضوابط وشروط ، مضيفا أنهم فوجئو بمستشفيات تعمل الليلة بـ 100 ألف جنيه وتم اتخاذ اللازم ووضع تسعيرة محددة بالإضافة إلي مستشفيات تابعة للجيش والشرطة والمستشفيات الميدانية التي تقوم عليها القوات المسلحة.