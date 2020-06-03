» 3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في بيروت

03 يونيو 2020 - 11:57 ص

تسير وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، 3 رحلات استثنائية لشركة إير كايرو إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية فى مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.







ومن المقرر عودة جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يجرى أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى اختبارات فيروس "كورونا" على كافة الركاب القادمين على الرحلات داخل صالات الوصول بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد





وأعلنت وزارة الطيران المدنى، أمس الثلاثاء، عن تنظيم 7 رحلات جوية استثنائية علي مدار 3 أيام متتالية لإجلاء 1400 مواطن مصرى من بيروت، وإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك بعد ان فتحت السفارة المصرية في بيروت، الباب أمام المواطنين المصريين لتقديم طلبات العودة إلى الوطن ، وتلقت السفارة طلبات العودة الي البلاد وتم اتخاذ الإجراءات والتنسيق مع باقي الجهات العاملة في لجنة عودة المصريين بالخارج.



