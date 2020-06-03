  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حسام عاشور

"ميدو" ينصح "عاشور" بفعل هذا الأمر

«الكأس المقدسة» علاج جديد للقضاء على كورونا

الفنان محمد نور

حصيلة يوم.. الموت يفجع 4 فنانين

كورونا

الصحة العالمية تحذر من موجة مدمرة لفيروس كورونا

السيسي

قرار جديد للرئيس السيسي

مستشار بن زايد: مجلس الشيوخ الأمريكي تحيت سيطرة " الغوغاء"

بعد هزيمة كورونا.. مستشار بن زايد: هذا ما سيحدث للوافدين

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

هيكل: فيروس "كورونا" لم يخرج عن السيطرة بعد

المستشفيات الخاصة: دخول الأطقم الطبية لـ"الحمام" يكلفنا هذا المبلغ

المستشفيات الخاصة: دخول الأطقم الطبية لـ"الحمام" يكلفنا هذا المبلغ

محمد رمضان وشقيقته

بعد التنمر .. شقيقة محمد رمضان: "الكلمة الحلوة صدقة"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على مجلس "الخطيب"

3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في بيروت

الحياة السياسية

مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

3 رحلات استثنائية لمصر تقل 440 من العالقين تصل مطار مرسى علم

#

تسيير 4 رحلات جوية استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالسعودية

#

3 رحلات لإعادة المصريين العالقين في هذه الدول

#

طائرة مصرية تصل السودان لإجلاء العالقين بها

بيروت

رحلات

المصريون في الخارج

العائدين من الخارج

تسير وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، 3 رحلات استثنائية لشركة إير كايرو إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية فى مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر عودة جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي، حيث  يجرى أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى اختبارات فيروس "كورونا" على كافة الركاب القادمين على الرحلات داخل صالات الوصول بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد 

وأعلنت وزارة الطيران المدنى، أمس الثلاثاء، عن تنظيم 7 رحلات جوية استثنائية  علي مدار 3 أيام متتالية لإجلاء 1400 مواطن مصرى من بيروت، وإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك بعد ان فتحت السفارة المصرية في بيروت، الباب أمام المواطنين المصريين لتقديم طلبات العودة إلى الوطن ، وتلقت السفارة طلبات العودة الي البلاد وتم اتخاذ الإجراءات والتنسيق مع باقي الجهات العاملة في لجنة عودة المصريين بالخارج.

وكانت سلطة الطيران المدنى، قررت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سرقة ..نهب ..ومشاهد كوميدية في مظاهرات أمريكا
» تطورات الحالة الصحية لـ المدير الفنى لـ"الجبلاية"
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» 3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في بيروت
» اجتماع مهم لـ "الوزراء" بعد قليل
» وفاة رجائي الميرغني.. المحارب والمدافع عن حرية الصحافة أمام قانون الاغتيال
» "فيس بوك" يكشف موقفه من منشورات ترامب التحريضية
» رجال الدين يوجهون انتقادات لاذعة لـ" ترامب" لحمله الإنجيل
» وصول رحلة استثنائية تقل 165من العائدين من الكويت
» نكتة مرتضى منصور عن قرار الأهلي تشعل فيس بوك
» ناشط إماراتي يكشف مفاجأة غريبة عن قطر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية