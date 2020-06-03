» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأربعاء مباراتان بالدوري البرتغالي ولقاء وحيد في الدوري الألماني.
فيواجه فيردر بريمن نظيره آينتراخت فرانكفورت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.
فيما يلاقي فاماليكاو نظيره بورتو في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي.
فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت وتنطلق المباراة في تمام 8:30 بتوقيت القاهرة وتذاع علي قناة beIN Sports HD 1 .
الدوري البرتغالي
بورتيمونينسي X جل فيسنتي وتنطلق المباراة في تمام 8 بتوقيت القاهرة.
فاماليكاو X بورتو وتنطلق المباراة في تمام 10:15 بتوقيت القاهرة.
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