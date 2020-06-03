"ميدو" ينصح "عاشور" بفعل هذا الأمر

03 يونيو 2020 - 01:00 م

علق أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك والمقاصة السابق، على قرار مجلس إدارة الأهلي بشأن حسام عاشور قائد الفريق الأول.

ونشر "ميدو" عبر "تويتر": "أكتر واحد خسران في القصة دي حسام عاشور لا كمل لعب ولا كسب الأهلي ولا أتعمل ماتش اعتزال!!".

وتابع "أنا لو مكان حسام عاشور وقادر ألعب أكمل لعب سنة كمان، وفي الزمالك طارق حامد بيتوقف كل كام ماتش أحسن بديل له هو حسام عاشور".

وأعلن الأهلي أمس الثلاثاء 5 قرارات نارية أبرزها رفع اسم تركى آل شيخ من قائمة رؤساء الشرف للنادي، وتوجيه الشكر لحسام عاشور وإلغاء جميع الاستثناءات له.