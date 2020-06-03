كاتب سعودي: لا قدر الله أن يسقط ترامب

عبد القادر وحيد
قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ إن سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات القادمة يعني امتلاك إيران لقوة نووية.
وأضاف آل الشيخ في تدونة له على حسابه في تويتر : " إن يسقط ترامب يعني أن إيران ستصبح قوة نووية.. سؤالي للإخونج وأشباههم والعروبيون وأشباهكم ألا يقلقكم أن يمتلك الفرس قوة نووية؟".
وعن حادثة مقتل فلويد واندلاع الاحتجاجات الغاضبة يقول آل الشيخ : " يعيبون على البيض الأمريكان عنصريتهم وينسون أن عادة تكافؤ النسب التي يقدسونها تدحض كل ادعاءاتهم بالمساواة بين البشر في مجتمعاتنا" .
ووجه له أحد متابعيه سؤالا : " أمريكا دولة المؤسسات يروح رئيس و يجي رئيس أمر طبيعي ليس مثل الحكم الشمولي في وطننا العربي يسقط رأس النظام تنهار الدولة".
ليرد عليه آل الشيخ : " ومن الذي وقع مع الفرس الاتفاقية النووية التي تسمح لإيران امتلاك القوة النووية بعد 2025 أليست دولة المؤسسات تلك؟".
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