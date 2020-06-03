كاتب سعودي: لا قدر الله أن يسقط ترامب

03 يونيو 2020 - 02:18 م

قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ إن سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات القادمة يعني امتلاك إيران لقوة نووية.

وأضاف آل الشيخ في تدونة له على حسابه في تويتر : " إن يسقط ترامب يعني أن إيران ستصبح قوة نووية.. سؤالي للإخونج وأشباههم والعروبيون وأشباهكم ألا يقلقكم أن يمتلك الفرس قوة نووية؟".

وعن حادثة مقتل فلويد واندلاع الاحتجاجات الغاضبة يقول آل الشيخ : " يعيبون على البيض الأمريكان عنصريتهم وينسون أن عادة تكافؤ النسب التي يقدسونها تدحض كل ادعاءاتهم بالمساواة بين البشر في مجتمعاتنا" .

ووجه له أحد متابعيه سؤالا : " أمريكا دولة المؤسسات يروح رئيس و يجي رئيس أمر طبيعي ليس مثل الحكم الشمولي في وطننا العربي يسقط رأس النظام تنهار الدولة".

ليرد عليه آل الشيخ : " ومن الذي وقع مع الفرس الاتفاقية النووية التي تسمح لإيران امتلاك القوة النووية بعد 2025 أليست دولة المؤسسات تلك؟".