  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

العراق

أول دولة عربية تعلن إلغاء دوري كرة القدم

تويتر يحذر متابعيه من تدوينات ترامب

كاتب سعودي: لا قدر الله أن يسقط ترامب

مرتضى منصور

مرتضى منصور: إحنا مش في محل كشرى

بث مباشر.. برلماني يلقي كلمة بدون سروال

بث مباشر.. برلماني يلقي كلمة بدون سروال

شرطي أمريكي يقتل فتاة مصرية.. السبب صادم

شرطي أمريكي يقتل فتاة مصرية.. تفاصيل صادمة

حسام عاشور

"ميدو" ينصح "عاشور" بفعل هذا الأمر

«الكأس المقدسة» علاج جديد للقضاء على كورونا

الفنان محمد نور

حصيلة يوم.. الموت يفجع 4 فنانين

كورونا

الصحة العالمية تحذر من موجة مدمرة لفيروس كورونا

كاتب سعودي: لا قدر الله أن يسقط ترامب

الحياة السياسية

تويتر يحذر متابعيه من تدوينات ترامب
تويتر يحذر متابعيه من تدوينات ترامب
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الأوقاف: هذه الفئة الأكثر استحقاقا للزكاة في ظل "كورونا"

#

أمريكا لا تملك دليلا على اتهام الصين بأزمة كورونا

#

كاتب سعودي: الشيطان لا يريد منك أن تزني أو تسرق

#

بيلوسي: لا أعتقد أن مقتل سليماني جعل أمريكا أكثر أمنًا

الفرس

أخبار السعودية

محمد آل الشيخ

نووية

سقوط ترامب

قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ  إن سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات القادمة يعني امتلاك إيران لقوة نووية.

وأضاف آل الشيخ في تدونة له على حسابه في تويتر : " إن يسقط ترامب يعني أن إيران ستصبح قوة نووية.. سؤالي للإخونج وأشباههم والعروبيون وأشباهكم ألا يقلقكم أن يمتلك الفرس قوة نووية؟".

وعن حادثة مقتل فلويد واندلاع الاحتجاجات الغاضبة يقول آل الشيخ : " يعيبون على البيض الأمريكان عنصريتهم وينسون أن عادة تكافؤ النسب التي يقدسونها تدحض كل ادعاءاتهم بالمساواة بين البشر في مجتمعاتنا" .

ووجه له أحد متابعيه سؤالا : " أمريكا دولة المؤسسات يروح رئيس و يجي رئيس أمر طبيعي ليس مثل الحكم الشمولي في وطننا العربي يسقط رأس النظام تنهار الدولة".

ليرد عليه آل الشيخ : " ومن الذي وقع مع الفرس الاتفاقية النووية التي تسمح لإيران امتلاك القوة النووية بعد 2025 أليست دولة المؤسسات تلك؟".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» موعد جديد لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
» سجن 37 عاما بالخطأ.. مرشح لفوزه بهذا اللقب
» ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات جديدة عن صحتها
» رغم تزايد إصابات كورونا.. إسرائيل تقرر فتح المدارس
» أول تعليق من خامنئي على المظاهرات الأمريكية
» سرقة ..نهب ..ومشاهد كوميدية في مظاهرات أمريكا
» تطورات الحالة الصحية لـ المدير الفنى لـ"الجبلاية"
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» 3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في بيروت
» اجتماع مهم لـ "الوزراء" بعد قليل
» وفاة رجائي الميرغني.. المحارب والمدافع عن حرية الصحافة أمام قانون الاغتيال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية