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التضامن: اليوم بدء صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات

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متابعات- أمينة عبد العال

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المعاشات

التضامن

وزيرة التضامن

يبدأ الصرف اليوم  فئة أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف حيث مقرر الصرف لهم  أيام الأربعاء و الخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو ، وذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي  للتيسير على أصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم.

وأضافت الوزارة في بيانها الذي نشرته علي صفحتها الرسمية، أنه تم أمس صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه ، حيث تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو في يومها الثاني ،حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 2.340 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 2.474 مليار جنيه.

و قد أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات أمس في ثاني أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي  183 ألف حالة بقيمة إجمالية 151 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 1.387 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية  1.695 مليار جنيه، بالإضافة 770 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 628 مليون جنيه ، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.


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