أول دولة عربية تعلن إلغاء دوري كرة القدم

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وكالات- الدويني فولي

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أعلنت الهيئة التطبيعية في العراق، اليوم الأربعاء، إلغاء منافسات دوري كرة القدم للموسم الحالي، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا "المستجد".
وقررت الهيئة، خلال اجتماع بممثلي الأندية، رسميا شطب النتائج، وإلغاء الموسم الحالي، مشيرة إلى أن الأندية طالبت بإلغاء الموسم، لتعثره منذ البداية، وتوقفه 4 أشهر، بسبب الاحتجاجات الشعبية، ومن ثم توقفه مجددا بسبب فيروس كورونا.

وحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، العاشر من سبتمبر المقبل، موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الثلاثاء، استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت الوزارة 519 إصابة جديدة وهو الرقم الأعلى منذ بدء ظهور الفيروس في العراق، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات 7387، كما سجلت الوزارة لأول مرة وفاة 20 شخصا بالفيروس، وهو الرقم الأعلى حتى الآن.

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