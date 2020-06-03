أول دولة عربية تعلن إلغاء دوري كرة القدم

03 يونيو 2020 - 02:26 م

أعلنت الهيئة التطبيعية في العراق، اليوم الأربعاء، إلغاء منافسات دوري كرة القدم للموسم الحالي، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا "المستجد".







وقررت الهيئة، خلال اجتماع بممثلي الأندية، رسميا شطب النتائج، وإلغاء الموسم الحالي، مشيرة إلى أن الأندية طالبت بإلغاء الموسم، لتعثره منذ البداية، وتوقفه 4 أشهر، بسبب الاحتجاجات الشعبية، ومن ثم توقفه مجددا بسبب فيروس كورونا.





وحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، العاشر من سبتمبر المقبل، موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز.





وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الثلاثاء، استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.



