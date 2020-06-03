» موعد جديد لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

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كأس العالم

الإتحاد الآسيوى

كورونا

استىئناف التصفيات

كاس امم اسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد استئناف التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 منتصف أكتوبر المقبل.

وفي تقرير لصحيفة الرياضية السعودية فإن الاتحاد الاسيوي سيبلغ لجنة المسابقات بالموعد الجديد خلال اجتماع يجمعهما يوم 15 يونيو الجاري، لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة بطولة الكأس القارية بنظام الدورة المجمعة، على أن تكون كل مجموعة في منطقة، ثم يتم لعب الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، وسيتم عرض المقترح على الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.


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