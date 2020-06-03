آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم لاعب أول أغسطس

03 يونيو 2020 - 02:49 م

كشف جيسيو رودريجرز وكيل أعمال أري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي آخر مستجدات مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب لضمه لصفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وكيل بابل في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" إن بابل لاعب حر عقده انتهى مع ناديه، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الزمالك تسير بشكل جيد حتى الآن.

وأضاف: "اتفقنا مع الزمالك على كل التفاصيل، ولكن ما يؤخر التوقيع هو صعوبة وصول اللاعب إلى القاهرة بسبب فيروس كورونا".

يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى أعلن عن اقتراب النادى من حسم 3 صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من بينهم 2 أجانب.