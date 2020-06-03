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فيديو صادم: بريطاني يسب سائق تاكسي «مسلم»

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فيديو صادم: بريطاني يسب سائق تاكسي «مسلم»
فيديو صادم: بريطاني يسب سائق تاكسي «مسلم»
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فتحي مجدي

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وثق مقطع فيديو، اعتداء بريطاني على سائق تاكسي "مسلم" بأوصاف عنصرية، ما أثار موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي. 
ويُظهر المقطع الذي نشر في البداية على موقع "فيس بوك"، رجلاً يسيء معاملة السائق الذي لم ينجر إلى محاولته إخراجه عن شعوره، بعباراته الاستفزازية، مكتفيًا فقط بطلبه منه المغادرة.
ويقول الراكب للسائق: من تظن نفسك؟ تعتقد أنك شيء خاص. باكستان"، وأخذ الرجل يصرخ فيه: "أقول لك ماذا. لا عجب أن الهنود يقصفونك"، بينما حافظ السائق على هدوئه، ورد عليه قائلاً: "نعم هذا لطيف".
وبينما يقاطعه، قائلاً: "لن تكسب أبدًا هذه المعركة أيضًا. أعطني أموالي، ابتعد"، يقول السائق بهدوء: "هذه هي إنجلترا بالمناسبة"، ويحذر من أنه يتم تصويره وسيتم تحميل الفيديو على "فيس بوك".
ثم صاح الرجل: "هذه هي إنجلترا بالمناسبة! وأنت في وظيفة ***** في إنجلترا!"، وهو يواصل توبيخ السائق الذي يطلب منه أن ينزل من السيارة.
وقبل مغادرته، التفت إلى السائق قائلاً: "هل تعتقد أن باكستان ستهزم الإنجليزية؟ حسنًا، سأخبرك ماذا عن الحروب.. الحروب.. سوف ننفخك من الماء".
وفي النهاية يغادر لكنه يصرخ في السائق: "F * off. F **** مسلم ج *. ".

وقالت صحيفة "ذا صن" إن مقطع الفيديو أثار رود فعل غاضبة. وقالت "إيما بي": "كان السائق هادئًا، وكان يجب أن يكسر وجه براتس". وأضاف توماس هيث: "كان يجب أن يطرد العنصرية من جذورها".
وكتب فويسول علي: "يجب أن أشيد برباطة جأش الأخ لعدم خروجه وضرب هذا الرجل"، بينما قال زاك خان: "يا لها من حثالة عنصرية، ليس جديدًا، إنها دائمًا هكذا".
وأضاف علي خان: أتمنى لو كنت السائق. (أنا) كنت قد ختم على رأسه العنصري".
شاهد من هنا..

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