» جنون الغيرة.. يعتدي بوحشية على حبيبته في ليلة زفاف أختها

ضرب شاب بريطاني، صديقته وصيفة الشرف في ليلة زفاف أختها بعد أن اتهامها بأنها كانت تغازل رجلاً من بين المدعوين لحفل الزفاف.
واعتدى آرون ويليامز (25 عامًا) على صديقته جيسيكا جيتنجز لمدة ساعة ونصف في منزل والدتها بعد أن غادرا الحفل.
وبعد الحكم عليه بالسجن 21 شهرًا، قالت جيسيكا: "لمدة ثلاث سنوات عانيت من شيء ذهاني نرجسي لشخص سيطر بالكامل على حياتي لدرجة أنني أردت أن أتخلص من الحياة"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".
وأضافت: "كان يصرخ في وجهي ويتهمني بالخيانة بالكذب والذهاب خلف ظهره مع شريك من أفراد الأسرة. لقد ضربني لأكثر من ساعة ونصف، وداس على رأسي بحذائه، لدرجة أنه ترك بصمات الحذاء على وجهي وأسنان متكسرة".
وتابعت: "ركلني مرارًا وتكرارًا في الفخذين مع العلم أن هذا كان نقطة ضعف بالنسبة لي، الفم حطم غرفة نومي، وكان يرفعني من الأرض وهو يضحك ويبصق علي، لم أكن خائفة من قبل مثلما خفت وقتها، كنت أخشى على حياتي".
استمعت المحكمة إلى الكيفية التي حاول بها ويليامز أخذها في سيارة أجرة حتى لا ترى والدتها الإصابات. لكن عائلة جيسيكا عادت إلى المنزل من زفاف أختها ليزا لتجدها مصابة على الأرض بينما فر هاربًا.
وقال المدعي ديفيد بينيل: "بعد أن عادا إلى المنزل، تدهور سلوكه. كان يشعر بالغيرة واتهمها بالمغازلة مع رجل آخر أثناء حفل الزفاف".
وأبلغت المحكمة بأنه بعد أن اعتدى عليها، اعتذر لها ويليامز قائلاً: "أنا أحبك. أنا آسف، لم أقصد ذلك".
ونقلت جيسيكا إلى مستشفى الأمير تشارلز في ميرثير تيدفيل، جنوب ويلز، حيث تم علاجها من إصابة في فكها وكدمات.
وخلال استجوبه من قبل الشرطة، زعم وليامز أنه تصرف دفاعًا عن النفس بعد أن "أرادت خدشي".
وقال هاشم سلمان، ممثل وليامز: "اعترف المدعى عليه بالذنب في يوم محاكمته، وهو ما أعفى الضحية من المحنة الإضافية المتمثلة في تقديم المزيد من الأدلة الحية".
وأضاف "ليس لديه قناعات سابقة أو ميل للعنف. هناك احتمال واقعي لإعادة تأهيله".
وقالت القاضية كاثرين ريتشاردز إن ويليامز مذنب في هجوم "مروع"، وقضت بحبسه لمدة 21 شهرًا، وأمرت بإخضاعه لإعادة التأهيل لمدة 10 أيام و 35 جلسة لبرنامج بناء علاقات أفضل.