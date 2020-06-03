» خلال 1151 رحلة.. مترو الأنفاق ينقل مليون و57 ألف راكبًا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن قطارات المترو نقلت أمس الثلاثاء الموافق 2 يونيو، حوالي مليون و 57 ألف راكب، خلال 1151 رحلة بالخطوط الثلاثة.

وكشف المترو في - بيان رسمي- أن عدد ركاب الخط الأول (حلوان - المرج) وصل إلى 604 آلاف خلال 381 رحلة، بينما نقل الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب) حوالي 393 ألف راكب في 454 رحلة، أما الخط الثالث (العتبة - عدلي منصور) فنقل حوالي 58 في 316 رحلة.

يذكر أن خطوط المترو الثلاثة، تنقل حوالي 2.5 مليون راكب يوميا في الأيام العادية.