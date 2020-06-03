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صاحبة أطول أظافر في العالم تتعرض لحادث مروع

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صاحبة أطول أظافر في العالم تتعرض لحادث مروع
صاحبة أطول أظافر في العالم تتعرض لحادث مروع
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فتحي مجدي

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دخلت الأمريكية لي ريدموند موسوعة جينيس لأطول أظافر لامرأة في العالم، لكنها تعرضت لحادث مروع أدى إلى فقدانها ثروتها التي أكسبتها شهرة عالمية.

ولم تقطع لي ريدموند أظافرها منذ عام 1979، وتعتني بها بشكل دائم، حيث تغمرها بزيت الزيتون الدافئ كل يوم، للحفاظ عليها في حالة جيدة.

وبلغ طول أظافرها 8.65 م، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس لأطول أظافر لامرأة.

وقالت: أعتقد أن أظافري عرّفتني على الكثير من الناس، وكنت أعرف باسم سيدة الظفر، ولكن بالنسبة لي كان علي أن أشرح لهم أن هناك المزيد بالنسبة لي".

لكن "لي" من "سالت ليك سيتي" في الولايات المتحدة فقدت مكانها في موسوعة الأرقام القياسية بعدما تعرضت لحادث سيارة مروع أدى إلى تمزق أظافرها.

قالت: "أول شيء رأيته كان مسمار الإصبع وبدأت في البكاء". أخبرت أحد الشهود أن أظافرها كانت تحطم الرقم القياسي، وسارعت إلى جمع قطع الأظافر، التي تحتفظ بها الآن في كيس بلاستيكي.

وأضافت: "كان شيئًا كان علي قبوله لأنني لم أستطع تغيير أي شيء. الشيء الذي أزعجني هو أنه يصبح هويتك. شعرت أنني فقدت جزءًا من ذلك"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

وحاليًا، حلت مكانها الأمريكية أيانا ويليامز، وهي من هيوستن التي تقوم منذ أكثر من 23 عامًا بتربية أظافرها، والتي ضمنت لها مكانًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية 2018،


وكانت تعاني بشكل خاص بسبب أظافرها الطويلة، حيث كانت تجد صعوبة في دخول المرحاض على متن الطائرة، وهذا يعني أنها كانت تتوقف عن تناول الطعام أو الشراب لمدة 24 ساعة قبل كل رحلة طيران طويلة.

لكنها تقول إنها تستطيع أن تفعل معظم الأشياء الأخرى، بما في ذلك رعاية أحفادها، والاستحمام والكتابة.

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