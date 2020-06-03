انخفاض معدل وفيات كورونا بفرنسا

سجلت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء، 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لينخفض معدل الوفيات اليومية تحت الـ100 من جديد، بعد أن سجلت 107 وفيات أمس الثلاثاء.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 29 ألفا و21.

وسجلت السلطات الصحية 352 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 151 ألفا و677 حالة.

وتراجع عدد مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات من 14 ألفا و28 إلى 13 ألفا و514.

كما انخفض عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج من الفيروس في وحدات العناية المركزة من 1253 أمس الثلاثاء إلى 1210 اليوم الأربعاء.



