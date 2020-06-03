الصحة تكشف أكثر المحافظات تضررًا من فيروس كورونا

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية".

وأوضح خلال بيان اليوم، أن محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء"، سجلت أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وبدوره، ناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وسجلت مصر اليوم، 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتجلت مصر اليوم، قصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.