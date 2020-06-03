نشأت الديهي: ما يحدث بالبرلمان التونسي حرب حقيقة ضد الارهاب

03 يونيو 2020 - 09:48 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يحدث ببرلمان تونس اليوم هو نفس ما حدث في عام 2012 بالبرلمان المصري، معقبًا للتونسيين: "اتعلموا الدرس من مصر".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مشروع حزب النهضة الإخواني في البرلمان التونسي هو نفس مشروع الإخوان في برلمان 2012.

ولفت، إلى خروج أحد نواب الإخوان من البرلمان المصري لأداء الآذان للصلاة، مشددًا على أنهم كانوا أسوء مثل للتمثيل السياسي، والدخول لعالم السياسية خلف ستار الدين والدين منهم برئ.

واعتبر ان ما يحدث الآن في البرلمان التونسي هي حرب حقيقة ضد الإرهاب، وصعوبتها انها ضد رئيس البرلمان نفسه راشد الغنوشي



