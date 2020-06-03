» فيديو.. مخلوق غامض «أصلع» يثير تساؤلات



رصد مقطع فيديو، حيوانًا أصلع غامضًا، في محيط ملعب كرة القدم بإنجلترا.



وظهر المخلوق الذي يعتقد أنه "نمس" بالقرب من ملعب لكرة قدم في كالديرديل، غرب يورك شمال غربي إنجلترا، صباح يوم الثلاثاء، بحسب تقارير محلية.



والتقطت الفيديو تريسي لوي التي كانت تستعد للسماح لكلبها بالخروج من السيارة في نزهة، عندما تفاجأت بالحيوان الغامض.



وقالت تريسي إن الحيوان "بدا ودودًا للغاية، ولم يكن خائفا منها"، وأضاف: "نزل تحت سيارتي لمدة 10 دقائق وجلس وكأنه يريد العودة معي إلى المنزل".



لكنها أشارت إلى أن كلبها الذي وصفته بـ "المجنون" لم يكن سعيدًا به.



وأضافت: "لقد نزل تحت سيارتي وجلس قليلاً، وبدا أن هناك شيئًا أخافه وبدأ الركض نحو الأشجار".



وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن تساقط الشعر (الثعلبة) بين النمس شائع إلى حد ما، وغالبًا ما يكون ناتجًا عن مرض الغدة الكظرية.



وتؤدي الحالة غير المميتة إلى إفراط الغدد الكظرية في إفراز هرمونات جنسية تؤدي إلى داء الثعلبة بدءًا من الذيل وتتحرك إلى أعلى الجسم.



يمكن علاجه عن طريق الحقن الهرمونية أو الجراحة لإزالة الغدة الكظرية.



ومن المحتمل أن ينحدر النمس المستأنس من (polecat)، وهو نوع من الثدييات التي يقدر عدد بـ 46 ألفًا في بريطانيا. وتم الإمساك به ويتم الاعتناء به حاليًا.

