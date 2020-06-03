الرابطة الطبية الأوروبية تطالب بالسماح بتشريح جثث ضحايا كورونا

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الطيب حسين

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قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية من روما، إن الجيش الأبيض في ايطاليا مستمر في حربه، واستطاع أن يتفوق على هذه الجائحة.
وأضاف "عودة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن هناك بحث وحيد في إيطاليا للقاح مدعوم من شركة إيطالية، معربًا عن أمله أن يتم الانتهاء من هذه اللقاح ويكون جاهز للاستخدام في شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح، أن الوضع في إيطاليا في تحسن مستمر، وهناك 180 إصابة بفيروس كورونا اليوم، وهناك زيادة في حالات الشفاء، و84% من المصابين يتم علاجهم بالعزل الصحي المنزلي، مؤكدًا أن الجلطات الدموية الناتجة عن التهابات رئوية سبب وفيات الكثير من ضحايا كورونا، وهناك برتوكول لعلاج المصابين في المنزل في أول 5 أيام ببرتوكول علاج معين، مع ظهور أعراض تتمثل في ارتفاع الحرارة وفقدان حاسة السم والتذوق وصداع بالرأس، و85% من الجالية المصرية والعربية والإيطاليين تم علاجهم عبر الهاتف.
وناشد، منظمة الصحة العالمية بالسماح بتشريح جثث ضحايا للكشف عن كثير من الأسرار عن كورونا فيروس، موضحًا أن تشريح الجثث أثبت وجود جلطات دموية، وكان خطأ كبير من الأطباء استعمال غرف الانعاش للمصابين بفيروس كورونا، فغرف الانعاش والاكسجين غير مفيد لمصابي فيروس كورونا في حال الحالات الدموية، موضحًا ان 85% من وفيات إيطاليا من كبار السن ومصابين بأمراض الكبد والكلي والسرطان وفيروس كورونا تسبب في حدوث جلطات دموية وعجل من وفاتهم، مستنكرًا رفض الصحة العالمية لتشريح جثث الضحايا.  

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