» أمريكا تشكر مستشفى بمصر لعلاج رعاياها من كورونا

تلقت مستشفى إسنا للعزل الصحي، خطاب شكر من السفارة الأمريكية بالقاهرة، على حسن رعاية الفريق الطبي للسائحين الأمريكيين خلال فترة تلقيهم العلاج من فيروس "كورونا".

وقالت السفارة في نص الخطاب: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أود أن أشكركم وموظفيكم على رعايتهم الاستثنائية لأربعة سائحين من مواطني الولايات المتحدة الذين تم علاجهم داخل المستشفى الخاص بـ"covid 19".

وتابع الخطاب: لقد أثبتت أنت ورعاية موظفيك غير العاديين لمواطنينا دورًا فعالًا في تعافيهم الناجح والعودة الآمنة لعائلاتهم في الولايات المتحدة، وإنني أقدر بعمق جهودك وتضحياتك التي لا تعرف الكلل لتحقيق الانتعاش، وإن رعايتكم لمواطنينا تستمر في إظهار روابط الصداقة القوية القائمة بين الولايات المتحدة ومصر، ومرة أخرى أشكرك على التزامك الرائع بصحة مواطنينا.