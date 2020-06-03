» صادم.. مراسلة تتعرض لهجوم مسلح على الهواء

الأوقاف تعلن 10 ضوابط لفتح المساجد في زمن كورونا
مصر تتجاوز الـ 28 ألف إصابة بكورونا وألف حالة وفاة
لليوم الثاني على التوالي.. تراجع أعداد مصابي كورونا في مصر
مجلس الوزراء يعلن موعد عودة النشاط الرياضي بمصر
تفاصيل "مهزلة طب الإسكندرية" بعد تصدرها ترند "تويتر"
صباح الصباح: السعودية وقطر في طريقهما للتصالح
بعد "اللهم لا شماتة"..علاء مبارك يُذكّر بـ"الأوكار القذرة"
علماء: اختبار للدم يتنبأ بمن سيموت بكورونا
تأييد حبس أحمد الفيشاوي عامًا..ومحاميته ترد
شفاء نصف المصابين بـ"كورونا" في العالم
فتحي مجدي
فجر
03:16
شروق
04:56
ظهر
11:58
عصر
15:37
مغرب
19:00
عشاء
20:30