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صادم.. مراسلة تتعرض لهجوم مسلح على الهواء

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صادم.. مراسلة تتعرض لهجوم مسلح على الهواء
صادم.. مراسلة تتعرض لهجوم مسلح على الهواء
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فتحي مجدي

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تعرضت مراسلة لهجوم مسلح خلال بث تلفزيوني مباشر من حديقة "هايد بارك" في لندن.

كانت صوفي والش، مراسلة قناة "9 نيوز" الأسترالية تتحدث عن حركة جورج فلويد الاحتجاجية عبر القارة الأوروبية هذا الصباح عندما اتهمت رجلًا بمهاجمتها.

ويظهر الفيديو صوت صراخ المراسلة، عندما حاول المهاجم طعنها، بينما تتحدث إلى المذيعة "بنتون راجلس"، قائلة: "عذرًا، لقد جاء شخص ما وحاول و... جاء رجل للتو وأمسك بي".

بعد ذلك، طارد عامل الكاميرا في القناة، جايسون كوندويت، وغيرهم من المارة في مكان الحادث، الرجل واحتجزوه حتى وصول الشرطة، وفقًا لوسائل إعلام.

وفي التقرير الحي، شوهد اثنان من ضباط الشرطة وهما يعتقلان الرجل.

وبحسب تقرير لاحق للقناة، فقد صاح الرجل "الله أكبر" عندما هاجم المراسلة. وتوجهت صوفي عبر حسابها على موقع "تويتر" بالشكر لداعميها عقب الحادث المؤلم.

وقالت: "أنا مرتجفة ولكن لا بأس. شكراً جزيلاً لمصوري المذهل جيسون كوندوي الذي طارده مسلحًا بمنصة خفيفة وألقى القبض عليه".

وقالت شرطة لندن إنها استدعيت إثر إلى تقارير عن اعتداء رجل في الساعة 9.46 صباحًا في بارك لين، غرب لندن.

وأضافت في بيان "الشرطة المجاورة طاردت الرجل واعتقلته. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في هذا الوقت". 

شاهد من هنا.. 

وألقي القبض على رجل، دون مزيد من التفاصيل، للاشتباه في تهديده بالقتل وحيازة سلاح هجومي وحيازة مخدرات من الفئة ب. واقتيد الى مركز شرطة لندن حيث لا يزال في هذا الوقت.

وأصدرت قناة "9 نيوز" في وقت لاحق بيانًا قالت فيها، إنها "تقدر الضغوط الهائلة التي يتعرض لها مراسلونا الدوليون وتقدم دعمًا مستمرًا لصوفي والش". 

وأضافت: "صوفي ممتنة لتدفق الدعم الذي تلقته من الجمهور وترغب في طمأنة مشاهدينا بأنها آمنة وبصحة جيدة".

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