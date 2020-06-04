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بكري يكشف ما أخبره حفتر للقيادة المصرية بشأن ما يحدث في ليبيا

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حفتر

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري تفاصيل ما أبلغه المشير خليفة حفتر للقيادة المصرية بشأن الوضع في ليبيا .

وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : المشير حفتر أطلع القيادة المصرية بتطورات الوضع علي الساحه الليبية ، وحذر من مخاطر التدخل التركي والمساندة العسكرية لحكومة السراج.

، وأضاف: مصر أكدت أن أمن ليبيا من أمن مصر ، وأنها لن تقبل بأية تهديدات تطال الأمن القومي المصري.

وتابع: المشير حفتر أكد أنه لاحل سياسي إلا بعد وقف التدخل التركي المباشر ووقف الإعتداءات علي بلاده وتفكيك المليشيات الإرهابيه.

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