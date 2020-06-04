  • الخميس 04 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أبو تريكة

نجم الأهلي السابق: شيكابالا أحرف من محمد أبو تريكة

بكري

بكري يكشف ما أخبره حفتر للقيادة المصرية بشأن ما يحدث في ليبيا

تامر عبد الحميد

شاهد .. نجم الأهلي بتيشيرت الزمالك على صفحة تامر عبد الحميد ويلمح لضمه

حسام عاشور

أول قرار من حسام عاشور بعد قرارات الأهلي ضده

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

الأوقاف تعلن 10 ضوابط لفتح المساجد في زمن كورونا

كورونا

مصر تتجاوز الـ 28 ألف إصابة بكورونا وألف حالة وفاة

وزيرة الصحة

لليوم الثاني على التوالي.. تراجع أعداد مصابي كورونا في مصر

مدبولي

مجلس الوزراء يعلن موعد عودة النشاط الرياضي بمصر

جامعة الإسكندرية

تفاصيل "مهزلة طب الإسكندرية" بعد تصدرها ترند "تويتر"

رئيس وزراء الكويت صباح الصباح

صباح الصباح: السعودية وقطر في طريقهما للتصالح

بسمة وهبة: هذه الفنانة هي السبب في انتشار كورونا بالوسط الفني

الصفحة الأخيرة

فنانة
فنانة
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مستشار بن زايد: هذه هي حالة دول الخليج بعد كورونا

#

أول رد من صفاء أبو السعود بعد اتهامها بإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا

#

بالصور.. محارق جماعية لجثث كورونا في هذه الدولة

#

ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون ضد قيود كورونا

بسمة وهبة

كورونا

شنت وسائل إعلام  هجوما شرسا على فنانة شهيرة متهمين إياها بالمسئولية عن إصابة الكثير من الفنانين والإعلاميين بفيروس كورونا .

واتهمت الإعلامية بسمة وهبة - مقدمة برنامج "كل يوم" - فنانة شهيرة يإقامة حفل كبير في العيد تسبب في إصابة الكثير من الوسط الفني .

وأشارت "بسمة" إلى أن الفنانة المذكورة لم تراعِ أي إجراء من إجراءات الوقاية خلال الحفل المذكور ، ولا الحرص على وجود مسافات بين الحضور وبعضهم .

وتابعت: لن أذكر اسم هذه الفنانة لأنه يمكن تخمين من هي بعد تتبع أسماء المصابين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سر القطيعة الدائمة بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز
» فنانة شهيرة تنهي حياتها بـ"السم" بعد رفض حبيبها الزواج منها
» نجم الزمالك السابق: الأهلي هو نادي القرن الحقيقي
» حفيد حسن حسني يفجر مفأجأة عما حدث قبل وفاته: أصبح شخصا آخر
» بعد أن طلقها زوجها .. إصابة فنانة شهيرة بفيروس كورونا
» بسمة وهبة: هذه الفنانة هي السبب في انتشار كورونا بالوسط الفني
» "العربي للمسئولية المجتمعية" يناقش النظام العالمي الجديد بعد "كوفيد-19"
» فيديو.. مخلوق غامض «أصلع» يثير تساؤلات
» أمريكا تشكر مستشفى بمصر لعلاج رعاياها من كورونا
» صادم.. مراسلة تتعرض لهجوم مسلح على الهواء
» بسبب هروب«ببغاوات».. وفاة طفلة بعد تعرضها للضرب حتى الموت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية