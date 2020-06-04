» بسمة وهبة: هذه الفنانة هي السبب في انتشار كورونا بالوسط الفني

أحمد عادل شعبان
شنت وسائل إعلام هجوما شرسا على فنانة شهيرة متهمين إياها بالمسئولية عن إصابة الكثير من الفنانين والإعلاميين بفيروس كورونا .
واتهمت الإعلامية بسمة وهبة - مقدمة برنامج "كل يوم" - فنانة شهيرة يإقامة حفل كبير في العيد تسبب في إصابة الكثير من الوسط الفني .
وأشارت "بسمة" إلى أن الفنانة المذكورة لم تراعِ أي إجراء من إجراءات الوقاية خلال الحفل المذكور ، ولا الحرص على وجود مسافات بين الحضور وبعضهم .
وتابعت: لن أذكر اسم هذه الفنانة لأنه يمكن تخمين من هي بعد تتبع أسماء المصابين.
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