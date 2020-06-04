» حفيد حسن حسني يفجر مفأجأة عما حدث قبل وفاته: أصبح شخصا آخر

04 يونيو 2020 - 07:57 ص

روى هشام - حفيد الفنان حسن حسني - بعض الذكريات المتعلقة بجده الذي رحل عن دنيانا قبل أيام .



وقال حفيد حسن حسني في لقاء تلفزيوني: جدي كان صديقا لكل أحفاده ، وحينما كنت أريد أي شيء ويرفضه والدي كنت أذهب لجدي فورًا فيحققه ليه.



وأضاف: النقطة الفاصلة في حياة حسن حسني كانت حين مرضت ابنته بالسرطان وكانت تتألم.



وتابع: كنت أرى هذا الألم في عيني جدي ، وعندما توفيت عمتي أصبح جدي شخصا مختلفا تماما عن الذي نعرفه ، حتى معالم السن ظهرت عليه .



واستدرك: حتى التمثيل الذي كان مصدر السعادة الوحيد لجدي أصبح أمرًا روتينيا وشعرنا أنه لم يعد لديه طاقة لتأديته.

