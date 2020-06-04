  • الخميس 04 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:01 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ضاحي خلفان

خلفان لأدروغان: ليبيا مش بلد أبوك

وزير الأوقاف

بالصور.. وزير الأوقاف يستعين بحاجز للوقاية من كورونا

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "أنا جالي هس هس"

قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي

قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي

بسمة وهبة

بسمة وهبة: "اللي مش هيلتزم هيزعل"

فيصل القاسم، الإعلامي بقناة الجزيرة

أمير سعودي لفيصل القاسم: بلا مبدأ ولا شرف

جورج فلويد

تشريح جثة جورج فلويد يكشف عن مفاجأة

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: قيادة العرب جاءت طوعا من العواصم العربية

عربي يمتلك المتجر الذي دخله فلويد قبل مقتله .. يكشف التفاصيل

عربي يمتلك المتجر الذي دخله فلويد قبل مقتله .. يكشف التفاصيل

الإبراشي

رسالة عاجلة من"الإبراشى" لأهالى الصعيد

أمير سعودي لفيصل القاسم: بلا مبدأ ولا شرف

الحياة السياسية

فيصل القاسم، الإعلامي بقناة الجزيرة
فيصل القاسم، الإعلامي بقناة الجزيرة
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية

#

رسالة مؤثرة .. أمير سعودي يعلن مغادرة تويتر

#

مؤثر.. أمير سعودي يحكي تجربته الشخصية مع كورونا

#

أمير سعودي: من يفعل هذا ضد ولي الأمر سيفشل

الجزيرة

الاتجاه المعاكس

أخبار السعودية

بن مساعد

بلا شرف

وجّه الأمير السعودي سطام بن خالد رسالة قاسية للإعلامي السوري فيصل القاسم، عقب حلقته الأخيرة من برنامج الاتجاه المعاكس.

وكتب سطام بن خالد على حسابه في تويتر بعد أن أعاد رابط الحلقة من برنامج فيصل القاسم : "كسبت الدول من المقاطعة وقف تأمر تنظيم الحمدين والقذافي شاهد على خيانتهم من حليف يتآمرون معه ضد السعودية حتى تآمروا عليه وأسقطوه وقطر خسرت العمق الخليجي والعربي وأصبحت رهينة تحت النفوذ التركي والإيراني والإسرائيلي .. في النهاية آخر من يتكلم عن الأخلاق هي الجزيرة فأنتم لا مبدأ ولا شرف".

وكان فيصل القاسم قد تناول أمس الأول الثلاثاء في برنامجه الاتجاه المعاكس على شاشة الجزيرة القطرية حلقة بعنوان: "بعد ثلاثة أعوام على حصار قطر ..ماذا كسبت دول الحصار غير الخسائر السياسية والعسكرية والاقتصادية والأخلاقية".

وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة الأمير السعودي، حيث علق أحدهم بالقول: "ممكن أكون خرجت عن الموضوع ولكن هناك من يفتك بنا بخفاء وهو خطرعظيم بدت تظهر بوادره بين شباب وطننا في الخليج خاصة وبلاد المسلمين عامة ألا وهو ضياع الجيل القادم مع ببجي وفور نايت ياليت تدرسوا الموضوع وتضعوا له هاشتاق فلا مجال هنا لشرح الخطر الكبير".

وعلق آخر : "الحمد لله كسبنا الكثير تم تحجيم الإرهاب والفتن والمؤامرات وكشف المدبرين والمخططين أمام العالم وكسبنا الوقت في التطوير والتنمية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الإمارات أول دولة عربية تعيد حركة الترانزيت
» حقيقة تحديد "الأوقاف" موعدًا لفتح المساجد
» إغلاق مسجد سعودي بعد الاشتباه في إصابة الإمام بـ"كورونا"
» صورة نادرة للملك فيصل والملك عبد الله في الصلاة بالحرم
» برشلونة يكشف حقيقه إصابة "ميسى"
» سر القطيعة الدائمة بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز
» فنانة شهيرة تنهي حياتها بـ"السم" بعد رفض حبيبها الزواج منها
» نجم الزمالك السابق: الأهلي هو نادي القرن الحقيقي
» حفيد حسن حسني يفجر مفأجأة عما حدث قبل وفاته: أصبح شخصا آخر
» بعد أن طلقها زوجها .. إصابة فنانة شهيرة بفيروس كورونا
» بسمة وهبة: هذه الفنانة هي السبب في انتشار كورونا بالوسط الفني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية