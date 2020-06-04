هجوم على روضة أطفال .. وإصابة 39 شخصا في عملية طعن

04 يونيو 2020 - 09:45 ص

في واقعة مؤسفة، أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس أن 39 شخصا معظمهم من الأطفال، أصيبوا خلال حادثة طعن بسكين استهدفت روضة أطفال.

وبحسب وكالة (شينخوا) ذكرت الشرطة الصينية، في بيان مقتضب، أن الحادث وقع في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم حيث تقطن قومية تشوانغ، جنوبي البلاد.

وأضافت وسائل إعلام صينية، أن منفذ عملية الطعن رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، منوهة بأن من بين المصابين ناظر الروضة ورجل أمن وأعضاء هيئة تدريس بالروضة.

وبحسب ما تم تداوله، لم تعرف بعد دوافع منفذ الهجوم، إلا أن الشرطة الصينية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث الذي يأتي في ظل قيود صارمة تفرضها بكين على حيازة حاملي السلاح.