بسمة وهبة: "اللي مش هيلتزم هيزعل"

04 يونيو 2020 - 09:53 ص

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، المواطنين من عدم الالتزام بالكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "لازم يكون في حزم ورقابة".



وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "أون إي": "اللى مش هيلتزم عشان يحمى نفسه، هيزعل من دفع الغرامات معاك فلوس أدفع واخلع الكمامة".



وتابعت: "يوجد التزام لدى المواطنين أكثر من الأول، ولكن ليس بنسبة 100%، وهناك بعض الناس بلا كمامات في تعاملهم، كورونا قدامك وحواليك والإصابات في الأصدقاء والأقارب والزملاء".



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

