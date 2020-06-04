» حقيقة تحديد "الأوقاف" موعدًا لفتح المساجد

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متابعات- محمد إبراهيم

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أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أُعلن بيان مجلس الوزراء خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع الأسبوع المقبل، وشددت الوزارة على أنها ملتزمة تمام الالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان رسمي، أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة ما قدمته الوزارة لمجلس الوزراء الموقر أو ما تم مناقشته بشأن خطتها، طالما أن الأمر ما زال قيد الدراسة باللجنة، كما تؤكد أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر .

وطالبت الوزارة تحري الدقة وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن.


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