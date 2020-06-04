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صورة نادرة للملك فيصل والملك عبد الله في الصلاة بالحرم

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صورة نادرة للملك فيصل والملك عبد الله في الصلاة بالحرم
صورة نادرة للملك فيصل والملك عبد الله في الصلاة بالحرم
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عبد القادر وحيد

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صورة نادرة

الملك فيثصل

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نادرة، تعتبر من أندر الصور للملك فيصل بن عبد العزيز، والملك عبدالله والأمير سلطان، وهم يؤدون الصلاة في الحرم المكي.

وحازت الصورة إعجاب الكثيرين على موقع تويتر، حيث علق أحدهم: "اللَّهُمَّ اروي قبورهم بالرحمة والمغفرة والعفو والفسحة والنور، اللَّهُمَّ اجعلهم في نعيم دائم لا ينقطع، اللَّهُمَّ ارحمهم برحمتك الواسعة واغفر لهم، اللَّهُمَّ اجعل الجنّة دارهم وقرارهم وجميع موتى المُسلمين يارب".

وعلق آخر: "اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة واحفظ لنا ملكنا سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وتطول أعمارهم".

كما علق آخر: "الله يرحمهم لهم دور كبير بعد الله فيما فيه السعودية من سعادة وتطور وقوة ومن تطور في التعليم والتمسك بالتوحيد لا ندعو إلا الله ولا نستعين إلا بالله يارب ارحمهم وتجاوز عنهم جميعا".


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