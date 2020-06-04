خلفان لأدروغان: ليبيا مش بلد أبوك

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ضاحي خلفان
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ضاحي خلفان

أردوغان

ليبيا

مش بلد أبوك

شن ضاحي خلفان نائب حاكم شرطة دبي السابق هجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحات الأخير عن الشأن الليبي.

وأضاف خلفان :" لم أر مثل أردوغان ووزير خارجيته بشر فيهم هبالة.. قال حفتر لن ينتصر في ليبيا..كأن ليبيا بلاد أبوك".

وأوضح خلفان أنه  في ليبيا معروف أن الشعب سينتصر فيها على الأتراك، منوها "من منا لا يريد أن يرى بلدا عربيا في خير.. أمنيتي أن أرى كل أوطانا من موريتانيا إلى صنعاء الناس في رفاهية وتقدم وازدهار.. لكن أوضاع كهذه الأوضاع تركها كارثة.. أليس فيكم رجلا رشيد".

من جانبه صرح محمد قنونو المتحدث باسم جيش الوفاق الليبي أن قواتنا البطلة تُسيطر على كامل الحدود الإدارية لمدينة طرابلس.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، ، قد أعلن استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة، غربي ليبيا، مجددا التأكيد على أن الهدف هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركي في ليبيا.


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