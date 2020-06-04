» وفاة وزير عربي أسبق بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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اليمن

وفاة

فيروس كورونا

الدكتور ثابت محسن

ناشر

توفي وزير الصحة اليمني الأسبق، الدكتور ثابت محسن ناشر، فجر اليوم الخميس، في العاصمة صنعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي، إن الدكتور ناشر توفي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الدكتور ثابت محسن ناشر، مؤسس كلية الطب في جامعة صنعاء، أول وزير صحة عربي أسبق يقضي نحبه بهذا الفيروس المستجد.

يذكر أن  النائب البارز في مجلس النواب اليمني، صالح السنباني، كان قد توفي، يوم الأحد الماضي، بالعاصمة السودانية الخرطوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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