غموض بدولة خليجية.. تسارع عمليات الانتحار خلال 48 ساعة

04 يونيو 2020 - 11:45 ص

تصادف بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحظر على بعض المناطق بالكويت مصادفات مثيرة ووقائع صادمة، حيث أقدم عدد من الأشخاص بالكويت على الانتحار.

وكانت الكويت قد شهدت خلال اليومين الماضيين 4 حوادث انتحار كان آخرها لمقيم نيبالي في المهبولة قام بشنق نفسه.

وأقدم وافد على إلقاء نفسه من أعلى مبنى في الصالحية ، وقام آخر بشنق نفسه في اسطبلات الأحمدي.

بينما قامت وافدة - عاملة منزلية - بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمنزل كفيلها .

وتحاول الشرطة الكويتية فك لغز تكرار حوادث الانتحار بشكل مخيف وا لتي كان العامل المشترك بينها انتشار فيروس كورونا.

وبحسب ما نشرته الراي الكويتية فقد قرر شابين وافدين في الكويت، التخلص من حياتها شنقا، حيث كان أحدهما مصابا بفيروس كورونا ويتلقى العلاج في إحدى المستشفيات.

وكان بلاغ قد ورد إلى وزارة الداخلية يفيد بوجود حالة انتحار خلف اسطبلات الأحمدي داخل غرفة مهجورة.