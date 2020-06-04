ماذا قال طبيب البيت الأبيض عن فحوصات ترامب

04 يونيو 2020 - 12:51 م

قال شون كونلي طبيب البيت الأبيض إنه لم تظهر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي آثار جانبية خلال تلقيه لمدة أسبوعين عقار هيدروكسي كلوروكين، الذي قرر تناوله كإجراء وقائي ضد كوورنا.

وأضاف كونلي في بيان تناول صحة الرئيس الأمريكي إنه أنهى الرئيس هذا العلاج بكل أمان ومن دون آثار جانبية.

وتابع: "يواصل لخضوع بانتظام لفحوصات كوفيد-19 وقد أتت كل نتائج الفحوصات سلبية حتى الآن".

وأوضح كونلي أن ترامب البالغ من العمر 73 عاما يزن 110 كيلوجرامات فيما طوله 190 سنتيمترا، أما نبضات قلبه فهي 63 نبضة في الدقيقة.

كما أشار إلى أن البيانات تشير إلى أن ترامب لا يزال في صحة جيدة.

يذكر أن الهيدروكسي كلوروكين يستخدم منذ فترة طويلة لمعالجة الملاريا، إلا أن فعاليته على صعيد مرض كوفيد-19 لم تثبت بعد علميا وتثير جدلا كبيرا بين الأطباء.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب في الأشهر الأخيرة عن تحمسه حيال فعالية هذا العقار قائلا : " "أظن أنه قادر على تغيير المعطيات".