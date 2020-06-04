قفزة مفاجئة للدولار في 30 دقيقة

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الدولار

30 دقيقة

45 قرشا

كسب الدولار الأمريكي 45 قرشا بعد الارتفاع، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في مزيد من الضغط على العملات العربية والأجنبية.

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعا للمرة الثانية في عدد كبير من البنوك بقيمة 5 قروش، لتصبح جملة ارتفاعاته خلال 30 دقيقة 12 قرشا في البنوك وشركات الصرافة.

ووصلت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري 16.23جنيه للبيع مقابل 16.13جنيه للشراء.

كما سجل الدولار في بنوك "العربي الأفريقي الدولي - المشرق - المصري - المصرف العربي الدولي المصري لتنمية الصادرات- الأهلي الكويتي بيريوس - الإمارات دبي الوطني"، الأعلى سعرا لبيع الدولار ليباع بـ 16.25 جنيه، و16.15 جنيه للشراء.


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