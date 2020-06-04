» "فيفا" ينصف لاعب بيراميدز

04 يونيو 2020 - 01:41 م

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن أهداف عبدالسعيد لاعب بيراميدز خلال الموسم الحالى ستعتمد بشكل طبيعي حال إلغاء المسابقة المتوقفة منذ مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

ويأتى ذلك بعد تواصل اتحاد الكرة مع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لحسم مصير دخول عبدالله السعيد نادي المائة خلال الموسم الحالي حيث سجل 13 هدف ليكمل الـ100 .

وأكد الاتحاد الدولى لكرة القدم أن الاهداف التى تم تسجيها يتم احتسابها حتي إذا تم إلغاء مسابقة الدورى لأنها سجلت بالفعل وليس لها علاقة بالإلغاء.