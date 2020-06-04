الداخلية: الإفراج عن 837 من نزلاء السجون

04 يونيو 2020 - 01:44 م

عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (168) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.







كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. ونتهت أعمالها إلى الإفراج عن (669) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.





يأتى ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.



