الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن فيصل

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وكالات- الدويني فولي

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن جثمان الأمير سعود سيوارى الثرى يوم غد الجمعة الموافق 13- 10- 1441من العام الهجري فى الرياض .

وقدم العديد من الأمراء التعازي في وفاة الأمير السعودي، حيث قال تركي الفيصل الرشيد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى الصديق والجار الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبد الله الفيصل".

وتابع: "جمعنا الله وإياه في جنات النعيم، خالص العزاء والمواساة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير تركي العبد الله الفيصل، ولأبناء الفقيد فيصل وخالد وزوجته وجميع الأسرة الكريمة".

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