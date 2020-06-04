  • الخميس 04 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ماجدة حميدة، زوجة الفنان الراحل حسن حسني

الزوجة الثالثة لـ حسن حسني تفجر مفاجأة لأول مرة عنه

مؤسسة " فيتش"

"فيتش": مصر ستحتل المرتبة الأولى في هذا القطاع

الكويت

الكويت تلقي القبض على صاحبة الفيديو المثير

الفقي يزف خبرا سارا عن سد النهضة

الفقي يزف خبرا سارا عن سد النهضة

مؤثر.. والدة مصور صحفي تستقبل جثمانه بالزغاريد

مؤثر.. والدة مصور صحفي تستقبل جثمانه بالزغاريد

الديوان الملكي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن فيصل

نانسي بيلوسي

تضامنا مع فلويد.. نانسي بيلوسي في مظاهرة أمام الكونجرس

قفزة مفاجئة للدولار في 30 دقيقة

قفزة مفاجئة للدولار في 30 دقيقة

بابجي

تحديث لركوع لاعب لصنم..الأزهر يحذر من لعبة "بابجى"

غموض بدولة خليجية.. تسارع عمليات الانتحار خلال 48 ساعة

غموض بدولة خليجية.. تسارع عمليات الانتحار خلال 48 ساعة

الزمالك يسوق "كاسونجو" خارجياً

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

شاهد .. نجم الأهلي بتيشيرت الزمالك على صفحة تامر عبد الحميد ويلمح لضمه

#

الزمالك ينهى صداع مستحقات "كاسونجو"

#

الزمالك ينهى إجراءات قيد "كاسونجو"

#

الزمالك يقيد "كاسونجو" بديلا لحمدى النقاز

الزمالك

كاسنجو

الانتقالات الصيفيه

رحبت إدارة الكرة بنادى الزمالك بتسويق الكونغولى كاسونجو، لخزينة النادي، بعدما رفضت إدارة الكرة أن يكون اللاعب ضمن الصفقات التبادلية التى يرغب الزمالك فى إبرامها لتدعيم الفريق مهاجم الفريق، فى إحدى الدوريات الخارجية لتوفير سيولة مالية فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيما تصدر المغربى محمد أوناجم، المشهد فى الأيام الماضية بعد إعلان إدارة النادى عن الاقتراب من ضم لاعبين أجانب فى الموسم المقبل، ليشير البعض إلى اقتراب اللاعب المغربى من الرحيل إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعليم النواب ترفض تأجيل امتحانات الثانوية العامة
» عروض إماراتية تطارد مهاجم الأهلي
» مع أشهر النجوم.. تركي آل الشيخ يفاجئ محبيه بهذا الأمر
» "فيفا" ينصف لاعب بيراميدز
» شوبير: الدورى يواجه شبح الإلغاء
» بعد إصابته بكورونا.. وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق
» متحدث العاصمة الإدارية: "مشروعاتنا بتصرف على نفسها"
» 30 ماكينة صرافة.. قتل نفسه في أكبر عملية سطو
» شوقي غريب: إلغاء الدوري ورطة للمنتخب
» وعكة صحية حادة لنجم الأهلى
» وفاة وزير عربي أسبق بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:01 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية