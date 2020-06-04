الزمالك يسوق "كاسونجو" خارجياً

04 يونيو 2020 - 02:50 م

رحبت إدارة الكرة بنادى الزمالك بتسويق الكونغولى كاسونجو، لخزينة النادي، بعدما رفضت إدارة الكرة أن يكون اللاعب ضمن الصفقات التبادلية التى يرغب الزمالك فى إبرامها لتدعيم الفريق مهاجم الفريق، فى إحدى الدوريات الخارجية لتوفير سيولة مالية فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيما تصدر المغربى محمد أوناجم، المشهد فى الأيام الماضية بعد إعلان إدارة النادى عن الاقتراب من ضم لاعبين أجانب فى الموسم المقبل، ليشير البعض إلى اقتراب اللاعب المغربى من الرحيل إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو.