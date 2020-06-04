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انتحار مذيعة شهيرة بعد أن غدر بها عشيقها

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تشاندانا
تشاندانا
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فتحي مجدي

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انتحرت مذيعة تلفزيونية في الهند لرفض حبيبها الزواج منها، بعد علاقة حب بينهما دامت خمس سنوات.
وسجلت تشاندانا (29 عامًا) قبل إقدامها على الانتحار، مقطع فيديو وأرسلته إلى صديقها دينيش وإلى والديها وبعض الأصدقاء. وقالت فيه إن سبب انتحارها هو علاقتها بحبيبها.

وأضافت في إشارة إلى حبيبها: "لقد قلت لي إنني إذا مت، سيجعلك ذلك تشعر أفضل"، حسبما نقل موقع "ديكان هيرالد".

وبعد أن تلقى والدا الفتاة الفيديو، اتصلا بجيرانها وطلبا الذهاب الى المكان الذي تعيش فيه حيث وجدوها، ونقلت على عجل إلى المستشفى، لكن لم تستطع النجدة الطبية إنقاذها.

وقال والد المذيعة، إن ابنته التقت مع حبيبها لمدة خمس سنوات وكانا في طريقهما لإعلان الزواج، مضيفا: "في الأشهر الأخيرة، بدأ دينيش في تجنب تشاندانو، أما والداه فأخبرا ابنتنا بأنهما سيزوجانه بأخرى".

وفتحت الشرطة تحقيقًا جنائيًا بشبهة الدفع على الانتحار ضد دينيش وعائلته.

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