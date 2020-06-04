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فيديو: بقرة تطير في الهواء (إنقاذ بطولي)

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البقرة
البقرة
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فتحي مجدي

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وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ مروحية لبقرة بعد انزلاقها إلى منحدر صخري في أحد المناطق بإيطاليا.
وسارع رجال الإطفاء إلى طريق على جانب التل في بلدة أرسيرو، في منطقة فينتو شمالي إيطاليا يوم الثلاثاء، بعد بلاغ عن انزلاق بقرة في منحدر صخري.

وتبين أن البقرة تجد صعوبة في الصعود، ليقرروا الاستعانة بطائرة هليكوبتر (Drago 71) تابعة للوزارة لإنقاذها.

تظهر اللقطات التي نشرتها فرقة الإطفاء عبر حسابها على موقع "تويتر"، المروحية وهي تلقي بحبل إلى رجال الإنقاذ لاستخدامه في النزول، حيث يربطون الحبال حول البقرة، ويثبتونها بحزام قبل رفعها.

وعندما يقلع الطيار، تظهر البقرة وهي تحلق في الهواء، بينما يتم نقلها إلى مكان آمن، حيث يتم إنزالها في منطقة عشبية. 

وقال بيان صحفي لرجال الإطفاء إن البقرة لم تصب في الحادث. وأثار مقطع الفيديو تفاعلاً بين المتابعين الذين أشادوا بالعمل الشاق الذي قام به رجال الإطفاء لإنقاذ البقرة، وقالوا إنهم قاموا بعمل "استثنائي".

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/cow-flies-through-air-after-22138236



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