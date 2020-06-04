» القبض على ممثل بورونو شهير بعد وفاة مصور بسم الضفدع

04 يونيو 2020 - 08:23 م

أعلن الحرس المدني الإسباني، توقيف ممثل بورنو، بتهمة القتل غير العمد، بعد وفاة رجل إثر استنشاقه سم ضفادع مسبب لآثار نفسانية خلال ممارسة طقوس غريبة.





وأوقف ناتشو فيدال في منطقة فالنسيا شرق إسبانيا الجمع الماضي على خلفية وفاة وفاة مصور الموضة خوسيه لويس أباد في يوليو 2019





وذكرت صحيفة "الجارديان" أنه تم التحقيق مع فاشن نيتشو فيدال، (46 سنة)، على مدى 11 شهرا للاشتباه في القتل غير العمد وانتهاك قوانين الصحة العامة.





ووفقًا لبيان صادر عن السلطات المحلية، توفي المصور خوسيه لويس آباد، توفي الضحية بعدما تنشق سم نوع نادر من الضفادع يسمى "بوفو ألفاريوس" ينتشر في صحراء سونورا المكسيكية. ويعرف هذا السم بآثاره النفسانية القوية.





وعزيت الوفاة في بادئ الأمر إلى نوبة قلبية، لكن الشرطة فتحت تحقيقا أسفر الثلاثاء عن توقيف ناتشو فيدال وفرد من عائلته وموظفة للاشتباه بضلوعهم في القتل غير العمد.



وأشار الحرس المدني في بيان إلى أن ناتشو فيدال كان ينظم باستمرار هذه الطقوس متحدثًا عن مزايا علاجية مزعومة لها.



غير أن هذه "الطقوس غير المؤذية في الظاهر" تحمل "مخاطر صحية جدية" وتستقطب أشخاصًا "يمكن التأثير عليهم بسهولة أو ضعفاء أو يطلبون المساعدة بسبب مرض أو حالات إدمان عن طريق أساليب بديلة".





ويتم إفراز المادة الضارة من قبل البرمائيات التي تعيش في جنوب غرب الولايات المتحدة لدرء الحيوانات المفترسة، ولكن لها تأثير إضافي بسبب احتوائها على مركب 5-MeO-DMT.



