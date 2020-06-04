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شكوى للأعلى للإعلام من الأهلي ضد قناة الزمالك

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مرتضى منصور

الاهلى

الاعلى.

قناة الزمالك

تقدمت إدارة النادي بشكوى، اليوم الخميس، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك التي خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي، وما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستمر في نهجه لأثارة الفتنة وإشعال نار التعصب بين الجماهير.

وجاء في شكوى النادي أيضاً الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعناً في الذمة المالية لمسئولي الأهلي دون سند أو دليل، هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير.

وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصف بين أبناء الوطن.


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