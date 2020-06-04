كويكب ضخم يقترب من الأرض

04 يونيو 2020 - 08:37 م

ذكرت تقارير، أن كويكبًا كبيرًا بحجم مبنى "إمباير ستيت" الذي يصل طوله بنحو 443 مترا، ينوقع أن يقترب من الأرض يوم السبت المقبل.





وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن صخرة الفضاء العملاقة، التي سميت باسم (NN4 2002) يتراوح قطرها بين 820 و1870 قدمًا، وفقًا لمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".





وقال البروفيسور ديريك بوزاسي، أستاذ الفيزياء بجامعة ساحل خليج فلوريدا، لموقع "يو إس إيه توداي، إن "الكويكب، الذي يسير بسرعة تزيد عن 20 ألف ميل في الساعة، سوف يتسبب في أضرار كارثية على كوكبنا إذا ضربه".





وهو أكبر من حوالي 90 في المائة من الكويكبات، ويشبه أيضًا ملعب لكرة القدم، وفق بوزاسي.





لكن لحسن الحظ من المتوقع أن يبقى الكويكب على بعد أكثر من 3 ملايين ميل، أو بمسافة تبعد 13 مرة من الأرض عن القمر، حسبما ذكرت وكالة "ناسا" لوسائل الإعلام.





وكتب إيان أونيل من مختبر الدفع النفاث: "باختصار ، 2002 NN4 هو كويكب معروف جدًا مع مدار معروف سيمر الأرض على مسافة آمنة (جدًا)".





في حين أنه من غير المرجح أن يضرب كويكب في أي وقت قريب، اجتمع العلماء في العام الماضي في مؤتمر الدفاع عن الكواكب بواشنطن، الذي ارتكز بالأساس على كشف المخاطر التي تشكلها الكويكبات على الأرض.





وقال الدكتور لوري جليز، مدير علوم الكواكب في وكالة "ناسا": "كل ما علينا فعله هو تغيير سرعته بشكل أسرع قليلاً أو أبطأ قليلاً بحيث أنه عندما يعبر مدار الأرض، فإنه يعبر أمامنا أو خلفنا".



