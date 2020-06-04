شبيهة "ياسمين صبري" تثير الجدل وتدهش الجميع

04 يونيو 2020 - 08:45 م

أثارت فتاة جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شبهها الكبير من الفنانة ?ياسمين صبري?.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للفتاة تطرقت فيه إلى مسألة تنمر الأثرياء، على أبناء طبقات المجتمع الأخرى، وأكثر ما أثار انتباه المتابعين هو الشبه بينها وبين صبري، رأى الكثيرون أنها تشاركها العديد من ملامحها.

واعتبر بعضهم أنها تشبهها أيضاً بطريقة الكلام ونبرة الصوت، وقارنوا بينها وبين صبري، ودعوها إلى إضافة شامة لتصبح نسخة عن الأخيرة.

يُذكر أن صبري قدّمت بطولة مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.